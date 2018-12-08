Названа вероятная причина падения прототипа аэротакси в «Сколково»

Москва, 8 декабря. В инновационном центре «Сколково» прошла презентация аэротакси, первый полет аппарата закончился падением.

Презентация лаборатории городских полетов и первый полет созданного на технологической базе «Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» компанией «Бартини дизайн» прототипа электролета прошли 7 декабря. Аппарат упал при взлете.

Директор по развитию компании «Бартини дизайн» Илья Ханыков сообщил журналистам, что происшествие объясняется несколькими факторами. Причиной могло стать слишком затянутое ожидание между прогревом аппарата и взлетом.

«Если в данную погоду положить на такой же промежуток времени обычный телефон на землю, он также окажется разряженным. При использовании литий-ионной энергетики нужно внимательно учитывать температурный режим», — подчеркнул представитель «Бартини дизайн».

Он также отметил, что на анализ технических показателей полета потребуется время. Падение аппарата Ханыков назвал «первым результатом» в рамках работы новой лаборатории аэротакси.