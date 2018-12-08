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Кандидатам в президенты Украины предложили проходить осмотр у психиатра

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Кандидатам в президенты Украины предложили проходить осмотр у психиатра

Киев, 8 декабря. В Верховную раду Украины внесен законопроект, который предлагает проводить наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны на обязательной основе.

Законопроект №9379 зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О выборах президента Украины». Документ подготовили депутаты фракции Радикальной партии Украины и ее лидер Олег Ляшко.

Ранее показать президента США Дональда Трампа психиатру рекомендовали более 70 американских врачей, сообщает Газета.ru. Группа медицинских работников направила соответствующее письмо личному врачу Трампа Ронни Джексону.

Автор: Виктор Мальцев
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