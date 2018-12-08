Роскосмос выберет облик ракеты для полетов к Луне

Москва, 8 декабря. Роскосмос рассмотрит несколько вариантов облика российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне на совещании в субботу. После согласования они будут внесены в соответствующую Федеральную целевую программу.

Так, среди вариантов есть проект, повторяющий советскую ракету «Энергия», которая рассчитана на водородное топливо и имеет большой центральный бак. Также будут представлены варианты проекта ракеты с твердотопливными ускорителями и проекты на базе ракет «Союз-5» с пятью и шестью блоками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По их словам, на совещание приглашены руководители ракетно-космических предприятий, а также руководство Роскосмоса. Утвержденные проекты будут представлены на научно-техническом совете Роскосмоса, который пройдет в середине декабря.

Напомним, первый пуск сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год. В Роскосмосе планируют подготовить эскизный проект ракеты к ноябрю 2019 году.