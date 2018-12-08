Эрнст рассказал о планах пригласить рэперов на «новогодний огонек» на Первом канале

Москва, 8 декабря. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телеканал планирует начать приглашать на свои «новогодние огоньки» рэперов.

В то же время Эрнст отказался уточнить, кого именно намерен пригласить телеканал, сообщает РИА Новости.

Ранее о планах обратится к Константину Эрнсту и главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой выделять время для молодых рэп-исполнителей в рамках «новогодних огоньков» заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев, сообщает Газета.ru. С инициативой депутат выступил на посвященном отменам концертов молодых исполнителей в России специальном заседании в Думе.