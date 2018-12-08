«Супероружие российского спецназа»: National Interest рассказал о новом автомате ШАК-12

Москва, 8 декабря. Американские эксперты издания The National Interest высоко оценили новый вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметров, который предназначен для российского спецназа.

По словам специалистов, ШАК-12 является узкоспециализированным оружием, которое может применяться, например, в случаях с захватами заложников, когда вес оружия и дальность стрельбы не играет существенной роли, а противник в условиях ближнего боя может не чувствовать полученных ранений.

В The National Interest подчеркнули, что при создании автомата инженеры сделали акцент на высокую тактическую универсальность. Оружие можно использовать на расстоянии менее 100 метров, что удовлетворяет требованиям ближнего боя. Кроме того, ШАК-12 можно использовать с тремя типами патронов.

Бронебойные пули смогут пробивать бронежилеты и укрытия, дозвуковые патроны будут эффективны при использовании с глушителем, а легкие пули обладают пониженной рикошетирующей способностью, а также максимальным останавливающим действием.

По мнению экспертов, ШАГ-12 является современным «супероружием российского спецназа» и будет применяться в ближнем бою в контртеррористических операциях сотрудниками ФСБ России.

Журналисты The National Interest предполагают, что Россия будет экспортировать оружие в другие страны: оно было показано на выставках в Индии и Китае.