Мать назло мужу вынесла новорожденную дочку голой на мороз в Саратовской области

Саратов, 8 декабря. В городе Балаково Саратовской области проводится проверка по факту истязания новорожденной девочки, раздетого ребенка на холодный балкон вынесла желавшая отомстить мужу мать. Об этом сообщило областное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следователей, 21-летняя жительница Балаково в октябре вынесла в люльке на балкон квартиры новорожденную дочь без одежды. На это женщину толкнуло желание отомстить мужу, который игнорировал ее звонки после ссоры.

«Поставив люльку на пол, женщина сфотографировала малышку и направила фото ребенка мужу, изложив в смс-сообщении угрозы, что он видит ребенка в последний раз, так как вследствие низкой температуры воздуха она может замерзнуть. Затем женщина занесла ребенка в жилище», — сообщает следственное управление.

Фотографии и сообщения с угрозами отец ребенка разместил в Интернете.

В настоящее время следователи выясняют сведения о родителях, после чего будет решаться вопрос об изъятии девочки из семьи. Проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка также проводит прокуратура области.

Мать девочки уже привлечена к административной ответственности. Ребенка осмотрели медицинские работники, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.