Эксперт рассказал, как России следует ответить на санкции Литвы

Санкт-Петербург, 8 декабря. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич считает, что заявленные властями Литвы санкции в отношении Российской Федерации из-за произошедшего в Азове — попытка президента прибалтийской страны Дали Грибаускайте пиариться перед выборами. По мнению эксперта, России следует «ответить на это рублем».

Как отметил Межевич, России не стоит оставлять без ответа заявленные Литвой санкции. Ответ Москвы, по его словам, должен быть ассиметричным.

«России просто нужно сказать своему бизнесу: зарабатывать деньги – это, конечно, святое, но не нужно давать при этом доходы тем, кто готовит оружие для войны», — подчеркнул эксперт, комментируя решение Литвы ввести санкции против РФ.

Он уточнил, что здесь подразумеваются крупные партии вооружений, которые Литва закупает для своих нужд, а также оружие, отправляемое Вильнюсом украинской армии.

«Наиболее эффективной реакцией России на действия Литвы будет «ответ рублем» — это и логично, и прагматично», — выразил мнение Межевич, передает издание «Экономика сегодня».

7 декабря Грибаускайте заявила, что Вильнюс ввел национальные санкции против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе. Если быть точнее, то из-за провокации, которую устроили 25 ноября ВМС Украины. В тот день три украинских корабля нарушили государственную границу России и вторглись в российские территориальные воды. Никак не реагируя призывы российских пограничников, корабли-нарушители ВМСУ совершали опасные маневры. В итоге они были задержаны российской стороной. Украина сразу же пожаловалась ЕС и США на «российскую агрессию» и призвала ввести новые санкции в отношении РФ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что эффект от литовских санкций будет столь незначительным, что не причинит России никакого ущерба.