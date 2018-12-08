«Газпром» оценил темпы строительства «Северного потока — 2»

Москва, 8 декабря. Председатель совета директора «Газпрома» Виктор Зубков оценил темпы строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, в строительстве газопровода не было видимых препятствий, проект реализовывается согласно графику.

«Идет нормально. Все идет по графику, который был согласован», — заявил Зубков журналистам РИА Новости.

Напомним, проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Он пройдет от побережья России до Германии через Балтийское море. Согласно планам, строительство «Северного потока — 2» планируют закончить в конце 2019 года, сообщает «Газета.ru».

Отметим, власти США, Украины, а также ряда стран ЕС пытаются препятствовать реализации «Северного потока — 2». Однако, большая часть европейских стран считают проект газопровода полностью коммерческим проектом.

Так, власти Австрии заявили, что Вена заинтересована в реализации «Северного потока — 2». По словам председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки, газопровод позволит укрепить энергетическую безопасность ЕС.