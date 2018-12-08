Хоккеист «Локомотива» ударил судью в матче КХЛ

Ярославль, 8 декабря. Хоккеист «Локомотива» Артур Каюмов ударил линейного судью Ивана Дедюлю во время матча с финским «Йокеритом», арбитра доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Каюмов ударил Дедюлю в третьем периоде матча во время стычки. Драка на льду завязалась после того, как российский хоккеист грубо исполнил силовой прием против финна Йеспера Йенсена. Во время потасовки Каюмов пытался ударить хоккеиста «Йокерита» Виктора Лева, но попал по лицу Дедюле.

#Blackhawks prospect Artur Kayumov sent referee to hospital during #KHL game pic.twitter.com/KO8EuY0OOg — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) December 7, 2018

После завершения игры судью доставили в больницу Ярославля, врачи диагностировали у Дедюли закрытую черепно-мозговую травму. Артур Каюмов сообщил, что извинился перед арбитром.

«Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно. Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват — не спорю. Был удар в голову и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф», — цитирует хоккеиста «СЭ».

В ходе игры Каюмов получил штраф 5+20 минут за прием против Йенсена и 20 минут за удар арбитру. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу финской команды.

