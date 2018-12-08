Знак «Шипы» официально отменили в России

Москва, 8 декабря. Российским водителям больше не нужно устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Шипы». Соответствующее постановление правительства вступило в силу 8 декабря.

Документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Отмена установки была обусловлена тем, что знак потерял свою актуальность: в современных автомобилях динамические характеристики определяют такие факторы, как системы стабилизации и системы помощи при торможении (ABC).

Также 8 декабря инвалиды, передвигающиеся на колясках с двигателем, приравнены к пешеходам. Кроме того, инвалиды третьей группы получат больше возможности для парковки: теперь знаки, запрещающие стоянку, не распространяются на их автомобили, сообщает «Газета.ru».