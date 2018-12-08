Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Знак «Шипы» официально отменили в России

34
0 Оставить комментарий

Знак «Шипы» официально отменили в России

Москва, 8 декабря. Российским водителям больше не нужно устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Шипы». Соответствующее постановление правительства вступило в силу 8 декабря.

Документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Отмена установки была обусловлена тем, что знак потерял свою актуальность: в современных автомобилях динамические характеристики определяют такие факторы, как системы стабилизации и системы помощи при торможении (ABC).

Также 8 декабря инвалиды, передвигающиеся на колясках с двигателем, приравнены к пешеходам. Кроме того, инвалиды третьей группы получат больше возможности для парковки: теперь знаки, запрещающие стоянку, не распространяются на их автомобили, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.