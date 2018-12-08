Помпео отреагировал на решение Трампа по поводу Науэрт

Вашингтон, 8 декабря. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рад выдвижению официального представителя Госдепа Хезер Науэрт на пост нового постпреда страны при ООН.

«Очень рад, что президент США намерен назначить Хезер Науэрт на пост постоянного представителя США при ООН. Она сопровождала меня с первого дня в роли заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью и официального представителя госдепартамента», — написал Помпео в Twitter.

Глава Госдепартамента США отметил, что полностью доверяет Науэрт и надеется на быстрое утверждение ее кандидатуры. По словам Помпео, Науэрт играет в продвижении внешней политики США важную роль.

Ранее Газета.ru сообщила, что Хизер Науэрт поздравило с выдвижением на должность посла при ООН постпредство США при организации. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил ее кандидатуру на должность 7 декабря.