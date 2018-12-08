Захарова прокомментировала принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

Москва, 8 декабря. Согласовать документ о безопасности журналистов на прошедшем в Милане заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) позволили усилия российской стороны. Об этом заявила глава МИД РФ Мария Захарова.

«Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное. Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов. И это удалось сделать благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны», — написала в соцсети Facebook представитель МИД России.

Захарова отметила, что в документе закреплены российские приоритеты по защите на пространстве ОБСЕ прав отечественных СМИ. По ее словам, совет подтвердил необходимость беспрепятственного доступа жителей стран-участниц организации и СМИ к иностранным информационным службам и источникам новостей.

Также в решениях отражены озабоченность распространением практики адресных кампаний по дискредитации журналистов и увязка с осуждающими насилие против журналистов в вооруженных конфликтах резолюциями Совета Безопасности ООН, отметила Мария Захарова.

Накануне глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези рассказа о согласовании текста документа о безопасности журналистов Советом министров иностранных дел ОБСЕ. Это произошло впервые за 27 лет.