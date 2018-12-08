Киев, 8 декабря. Украинский президент Петр Порошенко сфотографировался со строем десантников ВСУ, при этом на форме одного из них была эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Порошенко показал фотографию с солдатом с эмблемой СС на своей странице в Facebook. На эмблему обратили внимание подписчики Порошенко.

«Шикарное фото! Особенно шикарен вон тот воин с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». Не останавливайтесь, славные продолжатели дела фюрера!», — написала пользователь Ирина Эвридика.

Напомним, что военизированные формирования СС Национал-социалистической немецкой рабочей партии были причастны к преступлениям против человечества во время Второй Мировой войны. СС были основным организатором террора и уничтожения людей по политическим убеждениям, расовым признакам, а также государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею государствах.

Отметим, в октября 2018 года Порошенко подписал закон о замене воинского приветствия в вооруженных силах на лозунг националистов «Слава Украине». Представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко заявляла, что такое приветствие «вдохновляло украинских бойцов за независимость Украины еще 100 лет назад».

Ранее выяснилось, что на украинском «Пятом канале», который принадлежит Петру Порошенко, работает журналистка, поддерживающая фашистские идеи. Так, известный украинский блогер Анатолий Шарий обнаружили во «ВКонтакте» множество фотографий, где девушка вскидывает руку в нацистском приветствии. По словам Шария, такое поведение на Украине «уже абсолютно нормально».