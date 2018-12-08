«Россия раскусила тактику американского кота»: эксперт объяснил, почему США не борются с террористами в Сирии



Москва, 8 декабря. Глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский объяснил, почему США не борются с террористами в Сирии.

Евгений Сатановский напомнил о брифинге начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, в котором тот отметил усиление запрещенной в России террористической организации ИГ1 в Заевфратье и расширение контролируемой террористами зоны. США, в свою очередь, оправдывает этим присутствие в стране своих военных, поделился мнение в эфире программы «От двух до пяти» на радио «Вести FM» востоковед.

Эксперт отметил, что американская тактика в Сирии вполне понятна, так как умный кот не ловит сразу всех мышей или ему нечего будет делать дальше. По словам Сатановского, США лишь кричат о борьбе с терроризмом и предупреждают о том, что их уход из региона создаст угрозу для Израиля, Турции и Иордании. При этом политики в Вашингтоне продолжают говорить о борьбе с радикалами. Об этом в частности заявлял спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, который призывал не прислушиваться к требованиям России вывести американские войска из Сирии.

В РФ знают о планах США и намекают, что Вашингтон и его союзники затягивают разгром ИГ за Евфратом ради оправдания своего присутствия. Сатановский подчеркнул, что Россия внесла в защиту целостности Сирии огромный вклад и помогла освободить основные населенные пункты страны. Война практически закончена, но еще необходимо справиться с остатками радикалов. Поэтому к США, как к «как бы союзникам» по борьбе с террористами есть множество вопросов, заключил востоковед.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минобороны РФ предупредило о готовящейся в Сирии провокации. По данным военного ведомства, террористы ИГ планируют применить против курдских сирийских демократических сил боеприпасы с отравляющими веществами, чтобы вызвать ответные массированные удары США.

1 Организация запрещена на территории РФ.