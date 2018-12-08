Депутат Сухарев об автокефалии: Патриарх Варфоломей уважает Россию, но все равно поддержит Украину

Новая украинская церковь уже через неделю может получить автокефалию по благословению Константинопольского патриархата, с которым на этом фоне разорвала отношения Русская православная церковь (РПЦ). Чуть ли не единственным каналом для официального общения между нашими церквями остается Межпарламентская ассамблея православия (МАП) во главе с председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым. В конце ноября российские делегаты встретились в Стамбуле с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I и участниками Синода Константинопольского патриархата. Как прошла встреча, как строилась беседа с

патриархом и готов ли Константинополь слышать Россию? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал в интервью первый заместитель председателя думского комитета, депутат Иван Сухарев.

— Иван Константинович, что самое важное отметите из поездки в Стамбул?

— Произошло богослужение на территории нашего консульства в Стамбуле, бывшем Константинополе, в храме Святых Равноапостольных Константина и Елены под руководством настоятелем отца Георгия. Там же была проведена служба за упокой погибших наших подводников, которые подорвались на мине еще в 1917 году: наша подводная лодка класса «Морж» наводила ужас на наших врагов, но потом нашла на мину. Погибло 40 моряков из числа экипажа, тела троих вынесло прибоем на берег, и они похоронены на территории нашего консульства. Кроме того, много наших погибших солдат захоронены на территории, которые прилегают к Константинополю, и там были раньше наши храмы – некоторые разрушены, некоторые находятся в безобразном состоянии, некоторые переданы в Константинопольский патриархат. Всеми этими вопросами надо заниматься – надо, чтобы наши прихожане могли приходить, участвовать в таинствах, молиться, причащаться, что сейчас невозможно на территории Константинопольского патриархата.

— Сколько православных людей сейчас живет в Стамбуле?

— Сложно сказать, но очень много женщин из России, Украины и Белоруссии вышли замуж за граждан Турции. Есть даже такая тенденция, что их мужья принимают православие – мы обсуждали этот вопрос с отцом Георгием. Храм в консульстве сейчас посещает немного людей: он достаточно удален от центра города – до него надо добираться на метро, потом на автобусе или на машине. Конечно, необходима какая-то шаговая доступность храмов для удобства наших прихожан. Очень приятное впечатление оставил отец Георгий, и, конечно, нас очень волнует вопрос его личной безопасности.

— Вы считаете, ему что-то угрожает?

— Ситуация с расколом церкви угрожает всему православному миру, в том числе жизни и здоровью наших граждан. Тем более, отец Георгий выполняет такую важную миссию в Стамбуле. В 2009 году этот храм на территории консульства был освящен совместно с патриархом Варфоломеем. Но только сейчас, спустя почти десять лет, он из-за определенных событий начал функционировать. Конечно, это вызывает недовольство некоторых сил, поэтому вполне возможны последствия. Мы все знаем трагическую историю с послом Карловым, к сожалению… (российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. — Прим. ФАН). Обеспечение безопасности наших священнослужителей и прихожан – важный вопрос. Знаете, там не угрожают, там сразу исполняют. Отец Георгий передвигается на общественном транспорте, так что риски есть.

— Встречу с патриархом Константинопольским удалось организовать без проблем, несмотря на прекращение отношений между нашими церквями?

— В этом году исполнилось 25 лет организации МПА, и в честь этого юбилея был запланирован ряд мероприятий, в том числе, эта встреча. Не так давно мы встречались в Каире с патриархом Александрийским и всей Африки Феодором. Вы знаете, что у православной церкви есть четыре древнейших столпа: Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Нельзя разделять православие, мы должны быть вместе. Так что встреча с патриархом Александрийским для нас не менее важна, чем встреча с Варфоломеем. Мероприятие в Стамбуле было в нашем рабочем графике. Мы приехали, как политическая организация, потому что МПА представляют православные политики. Наш президент Сергей Гаврилов четко обозначил позицию России, депутатов, выразил озабоченность событиями в мире и надежду на то, что Варфоломей поможет сохранить единство православного мира, не даст ему расколоться. Он указал на то, что это может повлечь тяжкие последствия. Мы видим, как на Украине этот маятник уже раскачивается: идут обыски в домах священнослужителей, в храмах, в Киево-Печерской Лавре, храмы УПЦ передаются под управление Филарета. Это, конечно, вызывает серьезные опасения, потому что раскол – это всегда плохо, и все эти события могут привести к жертвам среди православного народа. А одна из целей нашей организации – защита христиан во всем мире. В первую очередь, православных, конечно.

— Как вам кажется, Варфоломей обладает достаточной информацией о том, что происходит, он объективно рассуждает?

— Чтобы быть объективным, надо посетить ЛНР, ДНР, Крым и саму Украину, тогда полная картина сложится. Конечно, если учитывать это, он не обладает полной картиной. Мы приводили в беседе достаточно обоснованные аргументы, а в ответ получили странное объяснение про голодомор на Украине. Хотя причем тут голодомор и православие?

— Какие аргументы у Константинопольского патриарха «за» автокефалию новой украинской церкви?

— Если выражаться простым языком – то «каждый имеет право на самоопределение». Мол, почему РПЦ получила автокефалию, а украинская церковь не может? У Польши есть автокефальная церковь – там 500 тысяч человек всего, а у Украины миллион православных, и она все равно не получает автокефалию. Мол, несправедливость.

— Чем отвечала на это российская делегация?

— Есть пример церковного отделения Эстонии, и РПЦ тогда тоже полностью разрывала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. На сегодняшний день существуют две параллельные церкви, которые между собой не общаются. Мы приводили этот пример, как не очень позитивный. Но из уст патриарха прозвучало, что он хотел бы все-таки видеть единую автокефальную церковь. Не такую ситуацию, как в Эстонии, а полную автокефалию, чтобы все церкви находились под одним руководством. Вопрос по автокефалии будет решаться уже в декабре, и я вам могу сказать, что не надо строить никаких иллюзий. Мы, политики, вообще не имеем права в это вмешиваться. Мы просто выражаем свое мнение, свою озабоченность происходящим и возможными последствиями. Взять ту же Африку – представьте, какое количество церквей в ее странах могут захотеть автокефалии? Это будет борьба. А когда борются две силы, появляется третья – какие-нибудь сектанты, маргинальные товарищи, сатанисты даже. Все это идет во вред.

— В какой атмосфере прошла встреча? Получился диалог, как считаете?

— МПА – это сегодня единственная нить, пожалуй, которая еще связывает Россию с Константинополем, мы можем вести хотя бы какой-то диалог. Встреча была нормальной, дружелюбной. Варфоломей даже говорил, что очень любит Россию. Но при этом повторял, что надеется на «понимание российских братьев, которые примут желание своих украинских братьев». Хотя к нему обратился лично президент Порошенко без всякого референдума. Кто его попросил об автокефалии? Кому это выгодно? Не церковь обратилась, не народ, а президент – представитель светской власти обратился к духовной. Причем, президент такой… к которому не очень-то хорошо и относятся… и не только в России. Можно выдумывать, что угодно, но мы понимаем, что стоит за этим наш заокеанский партнер. Надо понимать, что сейчас идет работа по расколу православия. В конце концов, это может привести к кровопролитию. Я думаю, что к этому все идет, и это очень безрадостно. Патриарху Варфоломею было бы более правильно увидеть всю картину, побывать везде, посмотреть, как люди живут, чем и чего хотят. Те аргументы, которые были приведены в Стамбуле, на мой взгляд, не очень убедительны. Но мы убедились в том, что Варфоломей, хоть и относится к России с уважением, будет поддерживать решение Украины. Мы попытались донести до Варфоломея свою точку зрения. Дальше мы можем только наблюдать. Теперь дальнейшее решение по автокефалии будет зависеть от собора. Но будет ли он

соответствовать каноническому праву или это будет «липа»? Посмотрим.

На момент публикации стало известно, что Объединительный собор – последнее событие перед провозглашением автокефалии украинской православной церкви – состоится в Киеве 15 декабря.