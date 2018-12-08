«Глуп как пробка»: Трамп раскритиковал Тиллерсона

Вашингтон, 8 декабря. Американский президент Дональд Трамп назвал экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона «глупым, как пробка». Так Трамп отреагировал на критику Тиллерсона в свой адрес.

По словам Трампа, преемник Тиллерсона Майка Помпео работает намного лучше, чем бывший госсекретарь США. Американский президент подчеркнул, что гордится Помпео. Кроме того, он принизил умственные способности экс-госсекретаря США.

«Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка. И он был ужасно ленив», — заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что не смог «быстро избавиться» от него. Также Трамп заявил, что после ухода Тиллерсона у сотрудников госдепартамента появился «отличный настрой».

Ранее Тиллерсон заявил, что американский президент давал «незаконные» указания, исполнение которых, по его мнению, противоречило бы исполнению имеющихся соглашений США. По его словам, Трамп не любит «углубляться в детали по многим вопросам», а также «является недисциплинированным». Также Тиллерсон заявил ,что Трамп не любит читать, сообщает «Газета.ru».