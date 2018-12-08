Китай запустил аппарат для исследования обратной стороны Луны

Пекин, 8 декабря. Аппарат для исследования обратной стороны Луны «Чанъэ-4» запустили в Китае. Об этом сообщил телеканал CGTN. С помощью нового аппарата в Поднебесной надеются пролить свет на «некоторые тайны» спутника нашей планеты.

Китай может стать первой страной в мире, которой удастся разрешить эту задачу. Разработчики «Чанъэ-4» утверждают, что новый луноход легче всех ранее существовавших аналогов. В то же время, его конструкция существенно усложнена, поскольку рельеф обратно стороны Луны более извилист.

Ранее стало известно, что Япония отправит миссию на Луну на ракетах Илона Маска. Об этом сообщала Газета.ru.

Также сообщалось, что на 2021 год запланирован старт российской космической программы по исследованию Луны. Для тестирования мягкой посадки планируется направить аппарат «Луна-25».