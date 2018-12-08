Тиллерсон рассказал о «скверном характере» Трампа

Москва, 8 декабря. Экс-государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон рассказал о «скверном характере» президента страны Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома давал указания, исполнение которых противоречило бы имеющимся соглашениям и было бы незаконным. Об этом сообщает телеканала CBS.

Как считает Тиллерсон, Трамп отравил его в отставку «из-за глубоких различий в наших стилях».

«У нас не было общей системы ценностей», — пояснил бывший глава американского внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон отметил, что часто был несогласен с некоторыми решениями Трампа, в связи с чем давал ему советы и призывал к более разумным поступкам. Трамп же поступал так, как хотел. После того, как Тиллерсон заявлял американскому лидеру, что его решения нарушают закон, тот реагировал с недовольством. Президента США «действительно разочаровывали» советы Тиллерсона.

«Я думаю, ему надоело, что я каждый день говорю ему: «Вы не можете сделать этого, давайте обсудим то, что мы можем сделать», — сказал экс-госсекретарь, отметив, что он не знал, как вести себя с Трампом иначе, нежели «по-настоящему прямолинейно».

Делясь опытом работы с Трампом, Тиллерсон заявил, что тот не любит читать, является довольно недисциплинированным и «действует инстинктивно». Кроме того, глава Белого дома не любит читать служебные донесения и «углубляться в детали по многим вопросам», добавил экс-госсекретарь.