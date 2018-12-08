Экс-главу РАО подозревают в хищении более 730 млн рублей

Москва, 8 декабря. Бывший генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов подозревается в мошенничестве на сумму 730 миллионов рублей.

Кроме него обвинение также предъявлено его заместителю, а также начальнику департамента РАО по распределению гонораров.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Тверской районный суд города Москвы арестовал экс-главу РАО Федотова в пятницу до 6 февраля 2018 года, сообщают РИА Новости.

Ранее силовики провели 32 обыска в жилищах и организациях в рамках уголовного дела о мошенничестве. Всего были допрошены 20 человек.

Отметим, что это уже второе уголовное дело в отношении Федотова. Так, экс-руководителя РАО арестовывали в июне 2016 года. В 2017 году Мещанский суд Москвы приговорил его по делу о мошенничестве к 1,5 годам колонии общего режима. В декабре 2017 года Федоров вышел по УДО, сообщал «Ридус».