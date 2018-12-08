Суд в Москве сократил срок ареста правозащитнику Пономареву

Москва, 8 декабря. Московский городской суд сократил срок административного ареста для главы общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева с 25 до 16 суток.

Пономарев был задержан ФСБ в связи с нарушение общественного порядка в ходе акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия». В частности, правозащитник призывал поддержать несанкционированную акцию через социальную сеть Facebook. Его арестовали на 25 суток. Однако судьи сочли возможным уменьшить изначально установленный срок.

«Решение Тверского суда Москвы изменить, сократить назначенный Пономареву административный арест до 16 суток», — передает из зала суда РИА Новости.

Суд аргументировал свое решение «чрезмерной суровостью» ранее назначенного наказания.

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