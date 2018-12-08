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Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

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Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

Москва, 8 декабря. Росстат зафиксировал снижение количества россиян живущих за чертой бедности.

Так их количество за период с января по сентябрь 2018 года снизилось на 0,5 процентных пункта и составляет 700 тысяч человек.

Отметим, что год назад 20,3 миллиона россиян имели доходы ниже прожиточного минимума. Однако за девять месяцев 2018 года их число снизилось до 19,6 миллионов человек.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей члены министерства труда и социальной защиты рассказали, как будут бороться с нищетой в 2019 году.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
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