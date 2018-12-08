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Экономика

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти

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Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти

Москва, 8 декабря. Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти на 2,5%, а не входящие в картель — на 2%. Соответствующее заявление было опубликовано после окончания заседания ОПЕК+, которое прошло в Вене.

Так, страны ОПЕК пришли к соглашению, что необходимо сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Ограничение будет действовать с января 2019 года на шесть месяцев.

«Вклад стран ОПЕК составит 0,8 млн баррелей в сутки (2,5%), стран «не ОПЕК» — 0,4 млн баррелей (2%)», — сообщается в коммюнике.

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия сократит суточную норму добычи нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, что соответствует уровню октября 2018 года. По словам министра энергетики Александра Новака, на это потребуется несколько месяцев из-за климатических условий страны.

Новак подчеркнул, что сокращение добычи нефти будет происходить в России максимальными темпами по мере технических возможностей.

Автор: Денис Коробейников
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