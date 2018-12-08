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ФРП в Чувашии будет выдавать займы на рефинансирование кредитов — СМИ

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ФРП в Чувашии будет выдавать займы на рефинансирование кредитов  — СМИ

Чебоксары, 8 декабря. Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности (ФРП) Чувашской Республики сможет рефинансировать заемные средства и проценты по ним в рамках реализации инвестиционных проектов. Соответствующую инициативу выдвинуло министерство экономического развития республики.

В ведомстве полагают, что меры поддержки, предоставляемой ФРП, следует усилить. Отмечается, что при существующем положении вещей предприятия не могут в полной мере воспользоваться льготным заемным финансирование государства. Предложенные изменения направлены на поддержку инвестиционных проектов и модернизацию производства, передает издание Regnum.

Ранее стало известно, что Чувашия присоединилась к проекту «Великие имена России». Об этом писала Газета.ru. Власти республики назвали проект «поистине народным и живым».

Автор: Сергей Свазовский
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