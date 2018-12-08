Минфин США отложил начало действия санкций для компаний Дерипаски

Москва, 8 декабря. Министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение продлить срок, по истечению которого американские компании должны прекратить сотрудничество с компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски, а именно - En+, «Группа ГАЗ» и «Русал». Дедлайн перенесен с 7 на 21 января, о чем говорится в сообщении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

Согласно приведенным данным, продление срока необходимо, чтобы инвесторы избавились от акции и долговых обязательств этих российских компаний.

Минфин США распространил четыре генеральные лицензии, которые продлевают срок завершения сделок с En+, «Русалом» и «Группой ГАЗ». Также в Минфине США приняли три лицензии, в которых прописаны сроки продления сделок с «Русалом», «Группой ГАЗ», Еn+ и «Евросибэнерго».

Напомним, что 6 апреля США ввел санкции в отношении ряда российских компаний, среди которых оказался бизнесмен Олег Дерипаска и компании, в которых у него есть доля.

Минфин США дал американским инвесторам срок до 7 мая по избавлению от активов, которые были указаны в санкционном списке, а до 5 июня — чтобы инвесторы разорвали с компаниями контракты. Однако затем срок несколько раз был продлен, сообщает ТАСС.