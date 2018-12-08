NASA записало шум ветра на Марсе

Вашингтон, 8 декабря. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записало шум ветра на планете Марс. Об этом сообщает ТАСС.

Американские специалисты отмечают, что добиться такого результата удалось впервые. Сигнал удалось получить и передать на нашу планету благодаря межпланетной станции Mars InSight.

«Люди никогда ранее не слышали шум ветра на Марсе! Послушайте шум ветра на Марсе, который записал Mars InSight», — указывается в сообщении NASA.

Записанные звуки в управлении охарактеризовали как «низкочастотный рокот». Скорость ветра составила от пяти до семи метров в секунду. Уточняется также, что ветер дул с северо-запада на юго-восток, — передает Газета.ru.

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