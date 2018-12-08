ФАН публикует фото с места страшного ДТП с двумя погибшими в Татарстане

Казань, 8 декабря. Страшное ДТП произошло в Новошемшинском районе Татарстана: в результате столкновения иномарки BMW с автомобилем ВАЗ-2104 погибли два человека, еще трое пострадавших были госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на трассе Р-239 в районе села Ленино. ФАН также публикует фото с места ЧП.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.