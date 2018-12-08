Клинцевич объяснил, зачем Литва ввела санкции против России

Москва, 8 декабря. Решение правительства Литвы ввести санкции против России является попыткой напомнить всему миру о своем существовании. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

«Вильнюс, судя по всему, решил таким образом напомнить всему миру, что существует такое государство – Литва», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

По его словам, у правительства этой страны нет никакого другого смысла во введении антироссийских санкций. Клинцевич подчеркнул, что другой смысл этих действий «при всем желании разглядеть просто невозможно».

Напомним, в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс ввел национальные санкции против Москвы из-за инцидента в Керченском проливе, сообщала «Газета.ru».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что эффект от литовских санкций будет столь незначительным, что не причинит России никакого ущерба.

«Что касается госпожи Грибаускайте, она настолько далеко зашла в своей русофобии, что не понимает: подобные шаги вызывают только лишь улыбку и непонимание. повторюсь: этих санкций мы даже не заметим», —подчеркнул Джабаров.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. Они совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям российских пограничников. Корабли были задержаны, 24 моряка были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России. Москва назвала действия Украины провокацией.