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Украина

СБУ блокировала ретрансляцию российских каналов в Кировоградской области

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СБУ блокировала ретрансляцию российских каналов в Кировоградской области

Кировоград, 8 декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала ретрансляцию российских каналов в городе Кировоград (после так называемой «деккомунизации»  — Кропивницкий) Кировоградской области. Об этом сообщается на сайте органа. В СБУ отметили, что российские каналы ретранслировались в Кировограде незаконно.

«Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении»,  — сообщается в заявлении СБУ.

Следует отметить, что под запрет на Украине попали десятки российских телеканалов. В «черном списке» оказались «Первый канал», «Россия 24», «Звезда» и ряд других популярных ресурсов. Под запрет попали и каналы, никак не связанные с политикой. Например, «Охота и рыбалка».

Ранее на обвинения СБУ отреагировали в УПЦ. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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