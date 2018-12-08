Новак рассказал, как в РФ будет происходить сокращение нефтедобычи

Вена, 8 декабря. Сокращение добычи нефти российскими компаниями будет проходить пропорционально их доле на рынке, «поскольку это наиболее справедливо». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак журналистам.

По его словам, способ сокращения добычи государство определит вместе с компаниями. Он подчеркнул, что это будет пропорционально, «также как в прошлый раз».

Новак считает, что подобный способ наиболее справедливый в плане достижения показателей.

«Я не скажу вам конкретные цифры, поскольку много будет зависеть от ситуации в каждой компании. Будем пытаться реализовать это в короткие сроки. Все равно это займет какое-то время», — заявил Новак после заседания ОПЕК+.

Напомним, что в пятницу, 7 декабря, страны альянса ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки за первое полугодие 2019 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, Россия сократит добычу нефти на 2% по сравнению с октябрем 2018 года. В общей сложности на территории страны будут добывать на 228 тысяч баррелей меньше.

Встреча министр энергетики членов альянса ОПЕК проходила в Вене с 5 по 7 декабря. Основным вопросом встречи стала тема сокращения добычи нефти в 2019 году. Это необходимо сделать, чтобы избежать переизбытка нефти из-за увеличения добычи в США и Иране, сообщала «Газета.ru».