МИД Словакии: Украина станет главной темой для ОБСЕ в 2019 году

Братислава, 8 декабря. Министерство иностранных дел Словакии считает, что Украина станет главной темой для ОБСЕ в 2019 году. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Мирослав Лайчак.

Дипломат подчеркнул, что украинская проблематика тревожит ОБСЕ. Он пообещал, что министерство иностранных дел Словакии приложит максимум усилий для разрешения конфликта в Донбассе.

«Очевидно, что Украина будет во главе приоритетов во время нашего председательства, потому что это проблема, которая очень занимает и беспокоит ОБСЕ», — сказал Лайчак.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Украине с главой ОБСЕ. В частности, речь шла о путях урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом писала Газета.ru.

Также в ОБСЕ обсудили усилившиеся гонения на православную церковь на Украине.