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Сторонника ИГ уничтожили в Дагестане

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Сторонника ИГ уничтожили в Дагестане

Дагестан, 8 декабря. Российские силовики ликвидировали в Дагестане боевика, который входил в банду  сторонников террористической организации ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России). Об этом сообщает информационный центр НАК.

Так, спецоперация проводилась в окрестностях села Эндирей. Спецназ ФСБ России блокировал террориста на окраине села. Он отказался сдаться властям и открыл огонь. Силовики нейтрализовали его ответным огнем.

«Нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики», — сообщил информационный центр НАК.

Отметим, что у боевика были обнаружены пистолет, автомат, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Никто из российских силовиков не пострадал, также жертв среди мирного населения нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Денис Коробейников
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