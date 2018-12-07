«Девять кругов ада»: эксперты рассказали о росте протестных настроений в России

Москва, 7 декабря. Социологи назвали одним из главных факторов социального недовольства в России претензии населения к тому, что власть якобы не обращает должного внимания на проблемы жителей сел, деревень и городов. Об этом говорится в докладе Института региональной экспертизы «Протестное поле в России: форматы и практика».

В докладе сообщается, что граждане часто высказывают недовольство неспособностью чиновников и депутатов решать вопросы, с которыми к ним обращаются люди. Так, основными темами, вызывающими недовольство у граждан, являются повышение цен на топливо, пенсионная реформа, а также неоднозначные предложения властей.

Эксперты выделили девять основных причин социального недовольства, которые могут перерасти в протест. Это ухудшение социально-экономического положения, а также падение жизненного уровня населения; недовольство россиян пенсионной реформой; рост цен на бензин, а также повышение НДС; недовольство россиян качеством жизни, а также услугами, которые предоставляет государство; желание увидеть в политических рядах молодежь, а также запрос на обновление политических лидеров во власти; общий уровень недоверия граждан к политическим институтам; наличие субъектов, которые хотят поддержать протест.

Эксперты в качестве примера называли трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово как повод для организации общественного недовольства и протестов.

У некоторых граждан РФ вызывают недовольство спорные высказывания отдельных чиновников. Например, заявления о том, что «макарошки везде стоят одинаково», или высказывания про то, что «государство не просило вас рожать», а также неумение определенных чиновников общаться с жителями.

Эксперты называют все девять источников своеобразными «девятью кругами ада», которые носят социально-экономический, социально-политический и политико-коммуникативный характер.

В докладе подчеркивается, что протесты, возникающие в России, становятся частью системы, цель которой дискредитировать президента Владимира Путина и действующую власть. Это ведет к снижению доверия к субъектам российской политики и институтам власти.