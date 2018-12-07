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«Сотрясание воздуха»: в Госдуме ответили на призыв Порошенко отпустить украинских моряков

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«Сотрясание воздуха»: в Госдуме ответили на призыв Порошенко отпустить украинских моряков

Москва, 7 декабря. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил президенту Украины Петру Порошенко на требование отпустить задержанных украинских моряков без каких-либо условий. Бальбек напомнил главе Украины о незаконном задержании главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его мнению, разговор об освобождении украинских моряков будет актуален, когда Киев выпустит на свободу россиян, задержанных по надуманным мотивам.

«До этого времени все заявления Украины  — это сотрясание воздуха, я бы сказал, интершум»,  — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Три корабля нарушили границы России. Кроме того, экипажи не выполняли законные требования властей. Корабли выполняли опасные маневры. Нарушители были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в УПЦ попросили президента РФ Владимира Путина освободить украинских моряков. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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