Вашингтон, 7 декабря. Соединенные Штаты заявили, якобы 24 ноября боевики не применяли химическое оружие в окрестностях города Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы государственного департамента Роберт Палладино.

Как утверждает американский дипломат, 24 ноября власти Сирии обвинили оппозицию и экстремистские группировки (Сирии — прим. ФАН) в проведении атаки с применением хлора в северо-западной части Алеппо.

Следует отметить, что Соединенные Штаты регулярно и голословно обвиняют власти Сирии в применении химического оружия. Одновременно Вашингтон выгораживает боевиков, какими бы вескими ни были доказательства их вины.

24 ноября боевики нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя заряженные запрещенными отравляющими веществами снаряды. Пострадали больше ста человек, у многих из которых были зафиксированы химические поражения.

Коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.