Сирия: коалиция США уничтожила больницу в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 7 декабря. Ударом международной коалиции во главе с США уничтожена больница в поселении Хаджин провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

Следует отметить, что американские вооруженные силы находятся в Сирии в нарушение норм международного права — без санкции ООН и просьбы официального Дамаска.

Удары коалиции США регулярно приводят к гибели мирных жителей Сирии. В частности, по подсчетам сил коалиции с августа 2014-го по август 2018 года более 1100 человек стали жертвами «непреднамеренных атак» коалиции». Специалисты полагают, что эта цифра существенно занижена.

RT отмечает, что Соединенными Штатами использовались фосфорные боеприпасы.

Ранее сообщалось о восстановлении 30 тысяч домов для беженцев в Сирии.