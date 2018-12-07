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Минобороны РФ: У России есть неопровержимые доказательства применения боевиками химоружия в Сирии

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Минобороны РФ: У России есть неопровержимые доказательства применения боевиками химоружия в Сирии

Дамаск, 7 декабря. Россия располагает неопровержимыми доказательствами применения боевиками химического оружия в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республике 24 ноября 2018 года. Такое заявление сделало министерство обороны России.

В военном ведомстве отреагировали на попытку Вашингтона отрицать вину боевиков за совершенное ими преступление. 

«Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения», — подчеркнули в Минобороны РФ.

В заявлении также указывается, что именно Дамаск приложил максимум усилий для скорейшего начала расследование инцидентами специалистами ОЗХО.

Ранее президент России Владимир Путин осудил химическую атаку в Алеппо. Об этом писала газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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