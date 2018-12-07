Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Минобороны РФ ответило на заявление США о «фальсификации» применения в Алеппо боевиками химвеществ

116
0 Оставить комментарий

 

Минобороны РФ ответило на заявление США о «фальсификации» применения в Алеппо боевиками химвеществ

Москва, 7 декабря. Министерство обороны Российской Федерации назвало попыткой надавить на ОЗХО заявление государственного департамента Соединенных Штатов о якобы «фальсификации» применения в Алеппо боевиками химвеществ против населения.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, истеричное заявление Госдепа США о якобы «фальсификации» применения в Алеппо боевиками террористических группировок  отравляющих веществ против мирного населения — это попытка грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия с целью воспрепятствования объективного расследования.

24 ноября боевики нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя снаряды, заряженные запрещенными отравляющими веществами. Пострадали больше ста человек, у многих из которых были зафиксированы химические поражения. ВКС РФ провели бомбардировку объектов террористов после обнаружения в буферной зоне в районе «Большого Идлиба» орудия, применявшиеся боевиками в ходе обстрелов.

Минобороны РФ не раз сообщало о подготовке джихадистами новых провокаций с использованием химоружия и переброске емкостей с запрещенными веществами на позиции исламистов внутри демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Помимо того, что ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН, США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая группировка).

 


 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.