Минобороны РФ ответило на заявление США о «фальсификации» применения в Алеппо боевиками химвеществ

Москва, 7 декабря. Министерство обороны Российской Федерации назвало попыткой надавить на ОЗХО заявление государственного департамента Соединенных Штатов о якобы «фальсификации» применения в Алеппо боевиками химвеществ против населения.

Как говорится в сообщении российского военного ведомства, истеричное заявление Госдепа США о якобы «фальсификации» применения в Алеппо боевиками террористических группировок отравляющих веществ против мирного населения — это попытка грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия с целью воспрепятствования объективного расследования.

24 ноября боевики нанесли удары по мирным кварталам Алеппо, используя снаряды, заряженные запрещенными отравляющими веществами. Пострадали больше ста человек, у многих из которых были зафиксированы химические поражения. ВКС РФ провели бомбардировку объектов террористов после обнаружения в буферной зоне в районе «Большого Идлиба» орудия, применявшиеся боевиками в ходе обстрелов.

Минобороны РФ не раз сообщало о подготовке джихадистами новых провокаций с использованием химоружия и переброске емкостей с запрещенными веществами на позиции исламистов внутри демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Помимо того, что ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН, США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в России террористическая группировка).





1 Организация запрещена на территории РФ.