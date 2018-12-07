Сирия: более 15 тысячи человек попали под действие амнистии Асада для уклонистов

Дамаск, 7 декабря. Власти Сирийской Арабской Республики продолжают реализовывать указ президента страны Башара Асада от 9 октября 2018 года об амнистии.

Акт главы Сирии предполагает освобождение от уголовной ответственности лиц, уклонившихся от воинской службы, а также бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 6 декабря 2018 г. амнистия применена в отношении 15402 лиц.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в создании искусственных помех для возвращения беженцев домой. Об этом писала Газета.ru.

RT сообщала о восстановлении 130 школ в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики.

Ранее также стало известно, что в Сирии для возвращающихся беженцев восстановили более 30 тысяч домов. В ЦПВС РФ подчеркнули, что работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются.