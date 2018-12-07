Сирия: более 30 тысяч домов восстановлено для возвращающихся беженцев

Дамаск, 7 декабря. Более 30 тысяч домов восстановлено для беженцев, возвращающихся в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что ЦПВС РФ продолжает содействовать восстановлению объектов социальной и экономической инфраструктуры.

«По состоянию на 6 декабря 2018 года, восстановлено 30,8 тысячи жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений. Отремонтировано 927 километров автомобильных дорог», — уточнил Соломатин.

По его словам, на протяжении минувших суток была проведена одна гуманитарная акция. Жители поселения Скальбия провинции Хама получили 500 наборов продовольствия.

Накануне стало известно о восстановлении 130 школ в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.