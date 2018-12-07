Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

«Он не любит простых людей»: парижане рассказали о своем отношении к Макрону

40
0 Оставить комментарий

«Он не любит простых людей»: парижане рассказали, почему не любят Макрона

Париж, 7 декабря. Парижане считают, что президент Франции Эммануэль Макрон не любит простых людей, передает из Парижа специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

«Макрон не любит простых людей вроде меня. Для нас растут налоги, тарифы и акцизы. Мы должны платить за все. Богатым это все неважно, богатых Макрон любит. Он отменил IPF, налог на богатство», — объяснил корреспонденту ФАН один из посетителей кафе возле гостиницы «Аviatika» на улице Rue de Brezin 10, где он остановился.

Действительно, Макрона простые парижане в кафе публично называют так: «Официальный геронтофил и неофициальный гомосексуалист». 

«Кто муж бабушки, но не дедушка? Это Макрон», — так шутят про своего президента простые парижане. 

Жесткие шутки парижан в отношении президента Франции грозят воплотиться завтра в погромы и столкновения. Тем временем по местным телеканалам власть пугает обывателей, призывая не выходить на демонстрации завтра.

Также Макрона зовут французским Горбачевым. Тот тоже хотел реформировать мир, а в итоге развалил свою страну.

«Макрон решил реформировать ЕС, и он развалит Францию», — говорят парижане.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.