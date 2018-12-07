«Он не любит простых людей»: парижане рассказали, почему не любят Макрона

Париж, 7 декабря. Парижане считают, что президент Франции Эммануэль Макрон не любит простых людей, передает из Парижа специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

«Макрон не любит простых людей вроде меня. Для нас растут налоги, тарифы и акцизы. Мы должны платить за все. Богатым это все неважно, богатых Макрон любит. Он отменил IPF, налог на богатство», — объяснил корреспонденту ФАН один из посетителей кафе возле гостиницы «Аviatika» на улице Rue de Brezin 10, где он остановился.

Действительно, Макрона простые парижане в кафе публично называют так: «Официальный геронтофил и неофициальный гомосексуалист».

«Кто муж бабушки, но не дедушка? Это Макрон», — так шутят про своего президента простые парижане.

Жесткие шутки парижан в отношении президента Франции грозят воплотиться завтра в погромы и столкновения. Тем временем по местным телеканалам власть пугает обывателей, призывая не выходить на демонстрации завтра.

Также Макрона зовут французским Горбачевым. Тот тоже хотел реформировать мир, а в итоге развалил свою страну.