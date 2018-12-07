Порошенко заявил, что Украина готова выступить против России

Москва, 7 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов противостоять России. Об этом он написал в своей статье для газеты The New York Times.

В своей статье Порошенко утверждает, что Украина больше не намерена терпеть «ползучую аннексию», которую якобы осуществляет Россия. По его словам, ранее Киев был не в состоянии противостоять, однако сегодня Украина полна решительности.

«Но сегодня мы полны решимости и готовы выступить против России», — написал Порошенко.

Он также добавил, что Киев нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества, призвав ввести новые антироссийские санкций в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября три украинских судна из состава военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ и незаконно пересели государственную границу России. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна были задержаны в районе Керченского пролива.