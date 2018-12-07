Самолет рухнул на АЗС в Испании, есть жертвы

Барселона, 7 декабря. В испанской провинции Барселона два человека стали жертвами падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции, сообщает LaVanguardia.

Как пишет издание, самолет готовился к посадке в муниципалитете Бадия-дель-Вальес. Однако в результате неудачного маневра упал на задние АЗС. Спасатели получили сообщение о катастрофе в пятницу в 17.15.

В результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту самолета. На месте трагедии работают спасатели и семь пожарных отрядов.