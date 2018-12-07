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МИД РФ объяснил, почему Москва не голосовала за резолюцию по Афганистану в ООН

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МИД РФ объяснил, почему Москва не голосовала за резолюцию по Афганистану в ООН

Москва, 7 декабря. Россия не поддержала проект резолюции по Афганистану на голосовании в ООН, поскольку авторы документа проигнорировали озабоченность Москвы по ситуации в стране. Об этом в пятницу заявило министерство иностранных дел РФ.

«В итоговом документе не была должным образом учтена региональная динамика, в том числе продолжающаяся деградация военно-политической обстановки в ИРА и нарастание активности «Исламского государства»1 и связанных с ним группировок на севере страны», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты отметили, что резолюция превозносит вклад миссии НАТО «Решительная поддержка», хотя за 17 лет присутствия в Афганистане натовских военных ситуация не изменилась к лучшему. В МИД России также добавили, что вина за отсутствие консенсуса по резолюции целиком лежит на западных делегациях, которые продвигали исключительно собственную позицию.

Напомним, что ранее Германия выдвинула свой проект резолюции  «Ситуация в Афганистане». Россия воздержалась от голосования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Антон Соколов
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