Донецк, 7 декабря. Украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Донбассе. Об этом заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов», — сказал Басурин.

Он также добавил, что для подготовки провокации в Донбасс прибыли представители британских спецслужб, которые оказывают поддержку украинским силовикам. При этом в ходе подготовки возникли разногласия между украинским командованием и представителями британских спецслужб.

«Украинская сторона настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения», — добавил Басурин.

Представитель ДНР подчеркнул, что окончательное решение о применении отравляющих веществ в Донбассе будет принимать президент Украины Петр Порошенко.