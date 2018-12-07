Слуцкий назвал комариными укусами санкции Литвы из-за ситуации в Керченском проливе

Москва, 7 декабря. Санкции Литвы для России столь же несущественны, как и комариный укус. Об этом в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, введение ограничительных мер со стороны Литвы — это «абсурд» и проявление «русофобской истерики».

«В то время, когда в Евросоюзе нет еще никакого решения, да и общего консенсуса по этому вопросу, Вильнюс намерено нагнетает ситуацию лишь бы побыстрее «укусить» Россию. Только укусы эти — комариные», — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий добавил, что этот принятый для пиара шаг не останется без внимания и получит адекватный ответ, как и в большинстве других случаев, когда на Россию накладывали санкции.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече со своим украинским коллегой Петром Порошенко заявила о введении санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе. Речь идет о задержании российскими пограничниками трех украинских военных судов, которые вторглись в российское водное пространство и начали совершать опасные маневры. В итоге корабли были задержаны, а их экипажи арестованы по решению крымских судов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.