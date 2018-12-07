Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали за крупную взятку в Москве

Москва, 7 декабря. В Москве задержали сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в получении взятки.

Как сообщил источник «Интерфакса», высокопоставленные сотрудники МВД получили до 15 млн рублей за прекращение проверки, инициированной Управлением экономической безопасности.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В МВД РФ информацию о задержании не комментировали.