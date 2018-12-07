Украинские консулы посетили моряков ВМСУ в московских СИЗО

Москва, 7 декабря. Представители консульской службы МИД Украины посетили семерых моряков ВМСУ, задержанных в ходе провокации в Керченском проливе, в московских следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Лефортово». Об этом сообщил глава консульского департамента Украины Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, консулы посетили трех моряков ВМСУ в СИЗО и «Матросская тишина» и четырех – в «Лефортово». Дипломат заявил, что «благодаря скоординированным, настойчивым действиям» консулов был получен доступ к арестованным, сообщает УНИАН.

Также глава департамента заявил, что следующие посещения в «Лефортово» назначены на 10 и 11 декабря — по шесть моряков, 12 декабря — пять моряков.

Ранее омбудсмен в Москве Татьяна Потяева сообщила в комментарии РИА Новости, что состояние задержанных в Керченском проливе моряков улучшается и оценивается, как удовлетворительное. По словам омбудсмена РФ Татьяна Москалькова сообщила, что арестованных обеспечивают всеми необходимыми документами.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ. Всего были задержаны 24 человека, в том числе два сотрудника СБУ. Суд арестовал задержанных на 60 суток.