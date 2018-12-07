Париж замер в ужасе: магазины закрываются в ожидании беспорядков, забастовка полиции оказалась фейком

Париж, 7 декабря. Информация о готовящейся в субботу бессрочной забастовке французских полицейских оказалось фейком местных социальных сетей, передает из Парижа специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин.

В реальности такие забастовки запрещены французским законодательством.

Тем временем роскошные парижские магазины LVMH, Kering, Richemont закрывают витрины и распускают персонал на все выходные, опасаясь новых беспорядков.

Муниципальные рабочие очищают улицы от мусора, зачищают стройплощадки и прочие подобные объекты, чтобы лишить демонстрантов материала для возведения баррикад. Париж замер в ужасе перед завтрашними беспорядками.

Ранее сообщалось, что местные музыканты начали играть «Марсельезу» и «Варшавянку» в столичном метро, обещая, что «завтра весь Париж завтра свергать Макрона».

Напомним, в субботу по всей Франции пройдет четвертая манифестация «желтых жилетов». Французские чиновники призывают горожан и туристов избегать посещения Елисейских полей, площадей Звезды, Согласия, Трокадеро, Бастилии, Республики и Данфер-Рошро с прилегающей частью Монпарнаса. При этом сообщается, что с завтрашнего дня французские полицейские начинают бессрочную забастовку.

Как сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, около 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции в субботу, в том числе, 8 тысяч — в Париже.

Акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо. В минувшую субботу протестные акции сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, а также погромами и поджогами автомобилей в Париже. За этот день было задержано более 400 человек, ранения получили 133 человека, в том числе 23 представителя правоохранительных органов. За развитием событий следит спецкор ФАН Владимир Тулин.