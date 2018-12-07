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Путин: Мы многого не знаем о глубине российской культуры и истории

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Путин: Мы многого не знаем о глубине российской культуры и истории

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что наше общество еще многого не знает о глубине российской культуры. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения наград Русского географического общества (РГО) в Кремле.

«Мы сами не знаем глубины нашей культуры и нашей истории​​​. Кстати говоря, горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем, но то, с чем мы живем. Нужно знать», — сказал Путин.

Стоит отметить, что в 2018 году на соискание премии РГО поступило более 540 заявок. Победителей определяло жюри, которое возглавил спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В состав жюри также вошли режиссеры Никита Михалков и Эмир Кустурица и другие.

Автор: Артем Никулин
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