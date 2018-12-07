Новак: Позиция Путина по сделке ОПЕК+ была решающей в заключении соглашения

Вена, 7 декабря. Позиция президента России Владимира Путина по сделке ОПЕК+ является ключевым фактором заключения соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

«Что касается РФ, то тут решающую роль играет то, что президент России четко и последовательно поддерживает сотрудничество и договоренности между странами ОПЕК и «не ОПЕК», — сказал Новак.

Он также добавил, что не менее важную роль в этом вопросе играют контакты Владимира Путина с лидерами других стран. Министр напомнил, что на прошедшем саммите G20 состоялась встреча Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, в ходе которой они обсудили ситуацию на рынке нефти.

Ранее стало известно, что участники соглашения ОПЕК+ договорились о снижении уровня добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема порядка 800 тысяч баррелей в сутки приходится на страны-члены ОПЕК, остальное — на государства, которые не входят в организацию.